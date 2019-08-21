Анастасия Шубская показала первую фотосессию сына Овечкина
Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала первую фотосессию сына Сергея. 18 августа мальчику исполнился один год. На снимках сыну Овечкина всего полторы недели.
— Первая фотосессия Сережи. Тут ему полторы недели. Очень сдержанно, по-мужски выдержал 2 часа съемочного процесса! — написала Шубская в своем Instagram.
Отношения пары начались в марте 2015 года. В сентябре 2015-го Овечкин и Шубская объявили о помолвке. Их свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года.
33-летний россиянин в прошлом сезоне провел 81 матч за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 89 (51+38) очков. В плей-офф у него 7 матчей и 9 (4+5) очков.
Первая фотосессия Серёжи? Тут ему полторы недели!) Очень сдержанно, по-мужски выдержал 2 часа съемочного процесса! ?И , конечно, огромное спасибо нашему замечательному фотографу @anastasianagornyphotography , за супер профессионализм ?? Sergei's first #photoshoot
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