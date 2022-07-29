«Анахайм» заключил контракт с Клинбергом на год

«Анахайм» заключил контракт с защитником Джоном Клинбергом, который находился в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата 29-летнего шведа составит около 7 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Клингберг набрал 47 (6+41) очков при полезности «минус 28» в 74 матчах регулярного чемпионата.

Ранее хоккеист на протяжении всей карьеры выступал за «Даллас». 13 июля истек срок его прежнего 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов.