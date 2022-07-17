«Анахайм» заключил контракт новичка с Минтюковым

Защитник Павел Минтюков заключил контракт с «Анахаймом», сообщил агент Дэн Мильштейн.

«Дакс» заключили с 18-летним россиянином контракт новичка на три года. Ранее команда выбрала защитника под общим 10-м номером на драфте-2022.

В прошедшем сезоне в OHL за «Сагино» Минтюков стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах. Его коффициент полезности составил «-14».