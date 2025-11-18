«Анахайм» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» дома обыграл «Юту» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Анахайм» набрал 25 очков и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Дакс» прервали серию из трех поражений. «Юта» с 22 очками — на 9-й строчке.