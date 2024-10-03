«Анахайм» переиграл «Юту» в предсезонном матче

«Анахайм» выиграл у «Юты» в предсезонном матче НХЛ — 5:2.

У «Дакс» заюрошенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Лео Карлссон, Каттер Готье, Робби Фаббри и Брок Макгинн. Голы «Юты» на счету Эндрю Агоззино и Кайлера Ямамото.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.