«Анахайм» выиграл у «Каролины»

«Анахайм» на своем льду обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Харрикейнз» потерпел второе поражение подряд.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников провел на льду около 17 минут и очков не набрал при показателе полезности «-1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Каролина» — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Голы: Хенрик — 5 (Ракелль, Каше), 4:06 — 1:0. Терри — 1 (Фаулер, Стил), 13:44 — 2:0. Сильверберг — 4 (Дель Зотто), 20:37 — 3:0. Рауни — 1 (мен., Ракелль, Линдхольм), 25:56 — 4:0. Хаула — 7 (бол., Терявяйнен, Хэмилтон), 28:47 — 4:1. Флери — 1, 32:20 — 4:2.

Вратари: Миллер — Мразек (Раймер, 25:56, 56:05).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 20 (8+9+3) — 24 (8+10+6).

Наши: — - Свечников (16.54/3/-1).

19 октября. Анахайм. Honda Center.

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