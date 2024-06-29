«Анахайм» выбрал Сеннеке под 3-м номером на драфте НХЛ

«Анахайм» на драфте НХЛ 2024 года под общим третьим номером выбрал канадского форварда Беккетта Сеннеке из «Ошавы».

18-летний канадец в сезоне-2023/24 сыграл 63 матча в юниорской лиге Онтарио и набрал 68 (27+41) очков.

62-я церемония драфта в этом году проходит в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США).