«Анахайм» выбрал под 10-м номером на драфте НХЛ Маккуина

«Анахайм» под общим десятым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал нападающего Роджера Маккуина. Выбор «Дакс» объявляли актеры фильма «Могучие Утята», выпущенный в 1992 году.

18-летний канадец в сезоне-2024/25 сыграл в 17 матчах за «Брандон Уит Кингз» в западной хоккейной лиге (WHL) и набрал 20 (10+10) очков. Часть сезона он пропустил из-за травмы спины.

Первый раунд драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе (Калифорния). Представители клубов не присутствуют на мероприятии и работают из своих офисов.