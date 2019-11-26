«Анахайм» всухую победил «Айлендерс». Прервалась рекордная серия клуба из Нью-Йорка
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» принимал «Айлендерс». «Дакс» победили со счетом 3:0.
Победную шайбу забросил нападающий Райан Гецлаф. На его счету также результативная передача.
Это поражение прервало рекордную серию клуба из Нью-Йорка, по ходу которой команда набирала очки в 17 матчах подряд. Последний раз «Айлендерс» проигрывал в основное время 11 октября.
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«Анахайм» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Гецлаф — 9, 30:26 — 1:0. Фаулер — 5 (Гецлаф, Терри), 53:13 — 2:0. Каше — 3 (Гудбрэнсон, Фаулер), 54:24 — 3:0.
Вратари: Гибсон — Грайсс.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 23 (5+15+3) — 26 (16+7+3).
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26 ноября. Анахайм. Honda Center.
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