«Анахайм» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» дома победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Дакс» дублем отметился Трой Терри, еще один гол забил Фрэнк Ватрано.

За «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

«Анахайм» располагается на 13-й строчке Западной конференции с 28 очками, «Виннипег» набрал 47 очков и занимает 1-е место.