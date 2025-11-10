«Анахайм» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Анахайм» дома победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Анахайм» (23 очка) одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Виннипег» (18) потерпел третье поражение кряду и идет шестым на «Западе».