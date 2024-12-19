«Анахайм» дома обыграл «Виннипег»

«Анахайм» на своем льду выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Дакс» дубль оформил Трой Терри, еще одну шайбу забросил Фрэнк Ватрано.

В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди и Марк Шайфли

«Анахайм» набрал 28 очков за 30 встреч и занимает 13-е место в Западной конференции, «Виннипег» — лидирует с 47 очками в 34 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Виннипег» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Ватрано — 8 (Гудас, Строум), 24:45 — 1:0. Виларди — 14 (бол., Элерс, Коннор), 30:24 — 1:1. Шайфли — 18 (Коннор), 44:13 — 1:2. Ватрано — 9 (Лакомб, Гудас), 55:14 — 2:2. Терри — 9 (Ватрано), 59:34 — 3:2.

Вратари: Достал — Комри.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (12+10+9) — 23 (4+4+15).

Наши: Минтюков (15.53/4/0) — Наместников (17.04/0/-2).

19 декабря. Анахайм. Honda Center. 16260 зрителей