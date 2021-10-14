«Анахайм» начал сезон с победы над «Виннипегом»

«Анахайм» на своем льду обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе хозяев отличились Кевин Шаттенкирк, Мэйсон Мактавиш, Адам Хенрик и Рикард Ракелль, единственную шайбу гостей забросил Кайл Коннор.

Россиянин Евгений Свечников, выступающий за «Виннипег», провел на льду 6 минут и 43 секунды и не отличился результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Виннипег» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шаттенкирк — 1 (Сильферберг, Лундестрем), 6:11 — 1:0. Мактавиш — 1 (Лундестрем, Сильферберг), 13:20 — 2:0. Коннор — 1 (Уилер, Штястны), 23:48 — 2:1. Хенрик — 1 (бол., Фаулер, Мактавиш), 33:20 — 3:1. Ракелль — 1 (бол., Драйсдейл, Гетцлаф), 46:20 — 4:1.

Вратари: Гибсон — Хеллибак.

Штраф: 24 — 14.

Броски: 22 (6+10+6) — 34 (15+9+10).

Наши: — Свечников (6.43/1/0).

14 октября. Анахайм. Honda Center.