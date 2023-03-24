«Анахайм» проиграл «Виннипегу»
«Анахайм» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал.
«Виннипег» набрал 85 очков и идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» располагается на 14-й строчке — 56 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Фаулер — 10 (Джонс, Терри), 11:41 — 1:0. Эпплтон — 3 (Демело, Лаури), 12:26 — 1:1. Коннор — 28 (Дюбуа, Нидеррайтер), 33:45 — 1:2. Ватрано — 18 (бол., Шаттенкирк, Грант), 45:40 — 2:2. Лаури — 11 (Диллон, Пионк), 50:47 — 2:3.
Вратари: Гибсон — Хеллибак.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (6+4+10) — 33 (16+9+8).
Наши: — - Наместников (14.37/2/+2).
24 марта. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|46
|24
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|72
|42
|30
|94
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|72
|35
|37
|80
|6
|Вашингтон
|73
|34
|39
|76
|7
|Филадельфия
|71
|27
|44
|66
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|55
|16
|115
|2
|Торонто
|71
|43
|28
|95
|3
|Тампа-Бэй
|73
|42
|31
|90
|4
|Флорида
|72
|36
|36
|79
|5
|Оттава
|72
|35
|37
|75
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|71
|31
|40
|71
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|72
|39
|33
|92
|2
|Миннесота
|72
|41
|31
|91
|3
|Колорадо
|70
|41
|29
|88
|4
|Виннипег
|73
|41
|32
|85
|5
|Нэшвилл
|70
|36
|34
|80
|6
|Сент-Луис
|71
|32
|39
|70
|7
|Аризона
|72
|27
|45
|66
|8
|Чикаго
|71
|24
|47
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|72
|45
|27
|96
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|72
|41
|31
|90
|4
|Сиэтл
|71
|39
|32
|86
|5
|Калгари
|73
|32
|41
|79
|6
|Ванкувер
|71
|32
|39
|69
|7
|Анахайм
|72
|23
|49
|56
|8
|Сан-Хосе
|72
|19
|53
|53
|24.03
|01:30
|
Филадельфия – Миннесота
|5 : 4 Б
|24.03
|02:00
|
Флорида – Торонто
|2 : 6
|24.03
|02:00
|
Детройт – Сент-Луис
|3 : 4
|24.03
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|7 : 2
|24.03
|02:00
|
Вашингтон – Чикаго
|6 : 1
|24.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|1 : 2
|24.03
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|4 : 2
|24.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|2 : 1 Б
|24.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|2 : 3
|24.03
|04:00
|
Даллас – Питтсбург
|3 : 2
|24.03
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|7 : 2
|24.03
|05:00
|
Анахайм – Виннипег
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|138
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|110
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|71
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|70
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19