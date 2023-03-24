«Анахайм» проиграл «Виннипегу»

«Анахайм» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал.

«Виннипег» набрал 85 очков и идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» располагается на 14-й строчке — 56 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Фаулер — 10 (Джонс, Терри), 11:41 — 1:0. Эпплтон — 3 (Демело, Лаури), 12:26 — 1:1. Коннор — 28 (Дюбуа, Нидеррайтер), 33:45 — 1:2. Ватрано — 18 (бол., Шаттенкирк, Грант), 45:40 — 2:2. Лаури — 11 (Диллон, Пионк), 50:47 — 2:3.

Вратари: Гибсон — Хеллибак.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (6+4+10) — 33 (16+9+8).

Наши: — - Наместников (14.37/2/+2).

24 марта. Анахайм. Honda Center.