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Сегодня, 09:37

«Анахайм» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Анахайм» на своем льду уступил «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Годен Найтс» дублем отметился Ши Теодор, еще по голу забили Вильям Карлссон и Александер Хольц.

Единственную шайбу «Дакс» забросил Джексон ЛаКомбе.

«Анахайм» набрал 23 очка и занимает 14-е место в Западной конференции, «Вегас» идет 2-м с 37 очками.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 26 7 19 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 26 12 14 25
7 Сан-Хосе 28 10 18 25
8 Анахайм 24 10 14 23
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5.12 03:30
Торонто – Нэшвилл
 3 : 2
5.12 03:30
Чикаго – Бостон
 2 : 4
5.12 06:00
Лос-Анджелес – Даллас
 3 : 2
5.12 06:00
Анахайм – Вегас
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