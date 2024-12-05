«Анахайм» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на своем льду уступил «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Годен Найтс» дублем отметился Ши Теодор, еще по голу забили Вильям Карлссон и Александер Хольц.

Единственную шайбу «Дакс» забросил Джексон ЛаКомбе.

«Анахайм» набрал 23 очка и занимает 14-е место в Западной конференции, «Вегас» идет 2-м с 37 очками.