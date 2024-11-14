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Сегодня, 09:27

«Анахайм» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» победил «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Голден Найтс» шайбы забросили Николя Руа , Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев.

За «Дакс» отличились Брок Макгинн и Фрэнк Ватрано.

«Вегас» с 22 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Анахайм» с 12 очками расположился на 15-1 строчке.

Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 15 11 4 22
3 Вашингтон 15 10 5 21
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Питтсбург 18 6 12 15
7 Филадельфия 16 6 10 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Детройт 15 7 8 15
7 Баффало 16 7 9 15
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 17 9 8 18
5 Юта 16 7 9 17
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 10 6 22
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 15 5 10 12
Результаты / календарь
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14.11 03:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 ОТ
14.11 03:30
Питтсбург – Детройт
 2 : 3 ОТ
14.11 05:00
Юта – Каролина
 4 : 1
14.11 06:00
Анахайм – Вегас
 2 : 3
14.11 06:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 4 : 2
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