«Анахайм» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на своем льду обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Дакс» с 29 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Найтс» с 27 очками — на пятой строчке «Запада».