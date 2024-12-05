«Вегас» победил «Анахайм», Самсонов сделал 19 сейвов

«Вегас» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Голден Найтс» две шайбы забросил Ши Теодор, еще по голу забили Вильям Карлссон и Александер Хольц. Российский голкипер команды Илья Самсонов отразил 19 из 20 бросков соперника по воротам.

У «Дакс» отличился Джексон ЛаКомбе.

«Вегас» набрал 37 очков за 27 матчей и занимает 2-е место в Западной конференции, «Анахайм» идет 14-м с 23 очками в 24 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Карлссон — 5 (Олофссон, Хэг), 16:26 — 0:1. Теодор — 2 (Олофссон, Айкел), 26:38 — 0:2. Лакомб — 4 (Готье, Мактавиш), 38:01 — 1:2. Хольц — 2 (Пирсон, Гертл), 43:05 — 1:3. Теодор — 3 (п.в., Айкел, Гертл), 59:16 — 1:4.

Вратари: Гибсон (57:54 — 59:16) — Самсонов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (7+7+6) — 34 (12+11+11).

Наши: — - Барбашев (15.40/0/+1), Дорофеев (15.29/3/+1).

5 декабря. Анахайм. Honda Center.