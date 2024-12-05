«Вегас» победил «Анахайм», Самсонов сделал 19 сейвов
«Вегас» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
За «Голден Найтс» две шайбы забросил Ши Теодор, еще по голу забили Вильям Карлссон и Александер Хольц. Российский голкипер команды Илья Самсонов отразил 19 из 20 бросков соперника по воротам.
У «Дакс» отличился Джексон ЛаКомбе.
«Вегас» набрал 37 очков за 27 матчей и занимает 2-е место в Западной конференции, «Анахайм» идет 14-м с 23 очками в 24 матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Карлссон — 5 (Олофссон, Хэг), 16:26 — 0:1. Теодор — 2 (Олофссон, Айкел), 26:38 — 0:2. Лакомб — 4 (Готье, Мактавиш), 38:01 — 1:2. Хольц — 2 (Пирсон, Гертл), 43:05 — 1:3. Теодор — 3 (п.в., Айкел, Гертл), 59:16 — 1:4.
Вратари: Гибсон (57:54 — 59:16) — Самсонов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (7+7+6) — 34 (12+11+11).
Наши: — - Барбашев (15.40/0/+1), Дорофеев (15.29/3/+1).
5 декабря. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|26
|7
|19
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|5.12
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|3 : 2
|5.12
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|2 : 4
|5.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Даллас
|3 : 2
|5.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|1 : 4