Сегодня, 08:49

«Вегас» в овертайме проиграл «Анахайму», у Барбашева голевая передача

Сергей Ярошенко

«Анахайм» на своем льду обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев 2 очка набрали Джексон Лакомб (1+1) и Каттер Готье (1+1), забивший победный гол в овертайме, также шайбы забросили Олен Зеллвегер и Трой Терри.

У гостей 2 (0+2) очка на счету Джека Айкела, по голу забили Ши Теодор, Брэйден Боуман и Томаш Гертл. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей.

«Дакс» набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Найтс» с 27 очками очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Вегас
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
  • spartsmen

    Вегас на овертайм просто не вышел. И даже не выполз.

    23.11.2025

    • «Нэшвилл» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

    Свечников может покинуть «Каролину»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 21 14 7 30
    2 Нью-Джерси 21 13 8 27
    3 Айлендерс 22 12 10 26
    4 Филадельфия 20 11 9 25
    5 Питтсбург 21 10 11 25
    6 Коламбус 22 11 11 25
    7 Вашингтон 22 11 11 24
    8 Рейнджерс 23 10 13 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 22 13 9 27
    2 Тампа-Бэй 21 12 9 26
    3 Оттава 21 11 10 26
    4 Бостон 23 13 10 26
    5 Монреаль 21 11 10 25
    6 Флорида 21 11 10 23
    7 Торонто 22 9 13 21
    8 Баффало 21 8 13 20
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 21 15 6 35
    2 Даллас 22 13 9 30
    3 Миннесота 22 11 11 26
    4 Юта 22 11 11 25
    5 Виннипег 20 12 8 24
    6 Чикаго 21 10 11 24
    7 Сент-Луис 22 7 15 20
    8 Нэшвилл 21 6 15 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 22 14 8 29
    2 Вегас 21 10 11 27
    3 Сиэтл 21 11 10 27
    4 Лос-Анджелес 22 10 12 26
    5 Эдмонтон 24 10 14 25
    6 Сан-Хосе 22 10 12 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 23 7 16 17
    Результаты / календарь
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    23.11 03:00 Филадельфия – Нью-Джерси 6 : 3
    23.11 03:00 Флорида – Эдмонтон 3 : 6
    23.11 03:00 Сан-Хосе – Оттава 2 : 3
    23.11 03:00 Монреаль – Торонто 5 : 2
    23.11 03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй 3 : 5
    23.11 03:00 Питтсбург – Сиэтл 2 : 3 ОТ
    23.11 04:00 Нэшвилл – Колорадо 0 : 3
    23.11 05:00 Юта – Рейнджерс 3 : 2
    23.11 06:00 Калгари – Даллас 3 : 2 Б
    23.11 06:00 Анахайм – Вегас 4 : 3 ОТ
    23.11 21:00 Баффало – Каролина - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

