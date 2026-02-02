«Вегас» уступил «Анахайму», Барбашев забил в третьем матче подряд

«Вегас» проиграл «Анахайму» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Голы «Голден Найтс» забили Митч Марнер, Томаш Гертл и Иван Барбашев, который отличился в третьей игре подряд. Всего у 30-летнего россиянина 38 (15+23) очков в 55 матчах сезона. Результативную передачу на свой счет записал Павел Дорофеев — в его активе теперь 41 (24+17) очко в 55 играх нынешнего чемпионата.

У «Дакс» дубль оформил Крис Крайдер, 2 (1+1) очка набрал Райан Полинг и еще одну шайбу забросил Каттер Готье. Российский защитник Павел Минтюков сделал результативную передачу и достиг отметки в 15 (6+9) очков в 50 матчах сезона.

«Вегас» потерпел пятое поражение подряд и с 64 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Анахайм» (61 очко) поднялся на седьмую строчку.