«Вегас» уступил «Анахайму», Барбашев забил в третьем матче подряд
«Вегас» проиграл «Анахайму» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.
Голы «Голден Найтс» забили Митч Марнер, Томаш Гертл и Иван Барбашев, который отличился в третьей игре подряд. Всего у 30-летнего россиянина 38 (15+23) очков в 55 матчах сезона. Результативную передачу на свой счет записал Павел Дорофеев — в его активе теперь 41 (24+17) очко в 55 играх нынешнего чемпионата.
У «Дакс» дубль оформил Крис Крайдер, 2 (1+1) очка набрал Райан Полинг и еще одну шайбу забросил Каттер Готье. Российский защитник Павел Минтюков сделал результативную передачу и достиг отметки в 15 (6+9) очков в 50 матчах сезона.
«Вегас» потерпел пятое поражение подряд и с 64 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Анахайм» (61 очко) поднялся на седьмую строчку.
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|Юта
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|Анахайм
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|Ванкувер
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|4
|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Эдмонтон
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|Каролина – Флорида
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