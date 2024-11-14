«Вегас» на выезде обыграл «Анахайм», Дорофеев отметился голом

«Вегас» в гостях одержал победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Заброшенными шайбами за «Голден Найтс» отметились Николя Руа, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев.

В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 12 (9+3) очков в 16 матчах.

Авторами голов «Дакс» стали Брок Макгинн и Фрэнк Ватрано. Российский защитник команды Павел Минтюков отметился результативной передачей.

На счету 20-летнего россиянина 3 (0+3) очка в 14 встречах.

«Вегас» с 22 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Анахайм» с 12 очками занимает предпоследнее, 15-е место.