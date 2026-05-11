«Анахайм» переиграл «Вегас» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

«Анахайм» победил «Вегас» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли — 4:3. Игра проходила в Анахайме.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Бекетт Сенекке, Микаэль Гранлунд, Алекс Киллорн и Иан Мур. У гостей забили Бретт Хауден, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев.

В Кубке Стэнли-2026 у Дорофеева 7 (5+2) очков в 10 матчах.

24-летний защитник «Анахайма» Мур забросил свою первую шайбу в матче плей-офф НХЛ в карьере.

33-летний канадский нападающий «Вегаса» Марк Стоун пропускал встречу из-за травмы. В Кубке Стэнли-2026 в 9 матчах он набрал 7 (3+4) очков. Характер травмы в команде не раскрывают.

«Анахайм» в серии до четырех побед сравнял счет — 2-2. Пятый матч соперники проведут 13 мая в Лас-Вегасе.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. Матч №4

11 мая, 04:30. Honda Center (Анахайм) Анахайм Вегас

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