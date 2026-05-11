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11 мая, 07:36

«Анахайм» переиграл «Вегас» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

Павел Лопатко
Фото Getty Images

«Анахайм» победил «Вегас» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли — 4:3. Игра проходила в Анахайме.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Бекетт Сенекке, Микаэль Гранлунд, Алекс Киллорн и Иан Мур. У гостей забили Бретт Хауден, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев.

В Кубке Стэнли-2026 у Дорофеева 7 (5+2) очков в 10 матчах.

24-летний защитник «Анахайма» Мур забросил свою первую шайбу в матче плей-офф НХЛ в карьере.

33-летний канадский нападающий «Вегаса» Марк Стоун пропускал встречу из-за травмы. В Кубке Стэнли-2026 в 9 матчах он набрал 7 (3+4) очков. Характер травмы в команде не раскрывают.

«Анахайм» в серии до четырех побед сравнял счет — 2-2. Пятый матч соперники проведут 13 мая в Лас-Вегасе.

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НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. Матч №4
11 мая, 04:30. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Вегас

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3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
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8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
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2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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