«Анахайм» обыграл «Вегас» и одержал вторую победу подряд

«Анахайм» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Автором победной шайбы стал Исак Лундстрем, забивший гол в пустые ворота «Голден Найтс» за минуту до конца третьего периода.

«Анахайм» одержал вторую победу подряд — вчера «Дакс» обыграли «Лос-Анджелес» (5:4 Б). «Вегас» проиграл вторую встречу кряду, до этого команда уступила «Эдмонтону» (2:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 6:5 (0:0, 4:2, 2:3)