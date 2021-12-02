«Анахайм» обыграл «Вегас» и одержал вторую победу подряд
08:47
«Анахайм» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
Автором победной шайбы стал Исак Лундстрем, забивший гол в пустые ворота «Голден Найтс» за минуту до конца третьего периода.
«Анахайм» одержал вторую победу подряд — вчера «Дакс» обыграли «Лос-Анджелес» (5:4 Б). «Вегас» проиграл вторую встречу кряду, до этого команда уступила «Эдмонтону» (2:3).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Вегас» — 6:5 (0:0, 4:2, 2:3)
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