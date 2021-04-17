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«Анахайм» проиграл «Вегасу»

07:34
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«Анахайм» проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:4). «Голден Найтс» одержали пятую победу кряду.

Российский нападающий «Дакс» Александр Волков сыграл 14 минут и отметился одним броском по воротам соперника.

«Вегас» занимает 2-е место в Западном дивизионе. «Анахайм» идет последним.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Карлссон — 11 (Смит, Маршессо), 20:09 — 0:1. Стивенсон — 10 (Стоун, Пачиоретти), 24:27 — 0:2. Руа — 4, 39:38 — 0:3. Макнэбб — 2 (Стивенсон, Стоун), 48:00 — 0:4.

Нереализованный буллит: Стивенсон (В), 54:33 (Вратарь).

Вратари: Гибсон — Ленер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 16 (6+3+7) — 51 (15+23+13).

Наши: Волков (13.55/1/-1) — -.

17 апреля. Анахайм. Honda Center.

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