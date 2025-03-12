«Анахайм» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

«Вашингтон» набрал 94 очка в 65 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 63 очка в 64 играх.