«Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 6 декабря. Игра пройдет на арене «Хонда Центр» в Анахайме (США), стартовое вбрасывание состоится в 6.00 по московскому времени.

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Анахайм» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 декабря, 06:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Вашингтон

«Анахайм» набрал 36 очков в 28 играх регулярного чемпионата НХЛ-2025/26, «Вашингтон» — 33 очка в 27 играх. В предыдущем матче сезона «Анахайм» проиграл «Юте» (0:7), а «Вашингтон» победил «Сан-Хосе» (7:1). Столичная команда и ее капитан Александр Овечкин продлили победную серию до шести матчей.