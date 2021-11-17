«Анахайм» в овертайме обыграл «Вашингтон», у Овечкина «-2»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Вашингтон» со счетом 3:2.

«Кэпиталз» дважды по ходу матча отыгрывался: забивали Гарретт Пилон и Том Уилсон. У «Дакс» отличились Ким Фаулер и Тревор Зеграс, который оформил дубль и забил победный гол. Капитан столичной команды Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Анахайм» продлил победную серию до восьми матчей, а также серию игр с очками до 10. «Вашингтон» прервал серию из побед, которая длилась четыре матча.

После этого матча «Анахайм» с 23 очками лидирует в Западной конференции, «Вашингтон» с 23 очками — на третьей строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Фаулер — 3 (Гетцлаф, Терри), 3:32 — 1:0. Пилон — 1 (Фехервари, Карлсон), 45:36 — 1:1. Зеграс — 5 (Милано), 50:00 — 2:1. Уилсон — 5 (Карлсон, Фехервари), 57:28 — 2:2. Зеграс — 6 (Линдхольм, Хенрик), 64:14 — 3:2.

Вратари: Гибсон — Ванечек.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 31 (11+11+7+2) — 30 (8+6+14+2).

Наши: — - Кузнецов (22.26/2/-2), Овечкин (21.40/1/-2), Орлов (20.35/1/-1).

17 ноября. Анахайм. Honda Center.