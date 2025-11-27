«Анахайм» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» проиграл «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

У гостей забили Линус Карлссон, Эвандер Кейн, Конор Гарлэнд, Макс Сассон и Дрю О`Коннор, у хозяев заброшенными шайбами отметились Джексон Лакомб, Лео Карлссон, Мэйсон Мактавиш и Каттер Готье.

«Ванкувер» выиграл впервые после трех поражений подряд. Он расположился на 13-м месте в Западной конференции — набрал в 24 матчах 22 очка. «Анахайм» (29 очков после 24 игр) идет на четвертом месте в этой же конференции.

В следующем матче «Ванкувер» 29 ноября сыграет на выезде с «Сан-Хосе». «Анахайм» в тот же день примет «Лос-Анджелес».

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