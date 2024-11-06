«Ванкувер» нанес «Анахайму» третье поражение подряд

«Ванкувер» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Три очка (1+2) набрал защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз. По два очка (1+1) в активе Брока Босера, Дентона Хейнена и Кифера Шервуда. Еще одну шайбу забросил Джейк Дебраск.

Единственный гол хозяев на счету Олена Зеллвегера.

«Ванкувер» (15 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (10) потерпел третье поражение подряд и идет 14-м на «Западе».

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«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Зеллвегер — 2 (бол., Терри, Мактавиш), 5:35 — 1:0. Босер — 6 (бол., Хьюз, Миллер), 16:22 — 1:1. Шервуд — 3 (Браннстрем, Хейнен), 17:20 — 1:2. Петтерссон — 2 (Хьюз, Гарлэнд), 22:20 — 1:3. Дебраск — 2 (Босер, Хьюз), 52:08 — 1:4. Хейнен — 3 (Шервуд, Блюгерс), 58:18 — 1:5.

Вратари: Достал — Ланкинен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 22 (8+6+8) — 36 (6+16+14).

Наши: Минтюков (20.52/0/-2) — -.

6 ноября. Анахайм. Honda Center.