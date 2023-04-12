Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:37

Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Анахайм» на своем льду проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Кузьменко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Ванкувер» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Бесер — 18 (бол., Петтерссон, Миллер), 12:14 — 0:1. Кузьменко — 39 (бол., Хиросе, Демко), 16:12 — 0:2. Мактавиш — 17 (бол., Фаулер, Зеграс), 17:20 — 1:2. Хеллесон — 1 (Терри, Зеграс), 35:32 — 2:2. Миллер — 31 (Ди Джузеппе, Петтерссон), 41:26 — 2:3.

Вратари: Достал (57:22 — 57:46, 59:09) — Демко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (12+12+11) — 36 (13+8+15).

Наши: — - Кузьменко (14.39/1/0).

12 апреля. Анахайм. Honda Center. 14803 зрителя.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Ванкувер Кэнакс
2
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вегас» прервал победную серию «Сиэтла»

Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 12 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 49 31 105
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 81 23 58 58
Результаты / календарь
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4
12.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 4 : 3 ОТ
12.04 02:00
Питтсбург – Чикаго
 2 : 5
12.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 6 : 2
12.04 02:00
Бостон – Вашингтон
 5 : 2
12.04 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 1
12.04 03:00
Миннесота – Виннипег
 1 : 3
12.04 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
12.04 05:00
Вегас – Сиэтл
 4 : 1
12.04 05:00
Анахайм – Ванкувер
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 152
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 125
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 111
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 80 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 49 1.89
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 36 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости