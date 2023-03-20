«Ванкувер» на выезде обыграл «Анахайм»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 2:1.

В составе «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон, у хозяев единственный гол забил Райан Строум.

После этого матча «Ванкувер» с 67 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 56 очками — на 14-й строчке.