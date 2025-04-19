«Анахайм» уволил Кронина с поста главного тренера

«Анахайм» объявил об отставке Грега Кронина с поста главного тренера команды.

61-летний специалист возглавлял команду с июня 2023 года. В сезоне-2024/25 «Анахайм» занял 12-е место в таблице Западной конференции с 80 очками в 82 матчах.

«Дакс» не смогли выйти в плей-офф в седьмом сезоне подряд.