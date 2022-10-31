«Анахайм» в овертайме обыграл «Торонто», у Куликова гол и «+3»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 4:3.

В составе «Дакс» отличились Якоб Силфверберг, Дмитрий Куликов и Тревор Зеграс, который оформил дубль. У «Мэйпл Ливз» голы на счету Остона Мэттьюса, Дениса Мальгина и Калле Ярнкрока, Александр Керфут не смог реализовать буллит в матче.

После этого матча «Анахайм» с 5 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Торонто» с 10 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Мэттьюс — 3 (бол., Нюландер, Марнер), 4:23 — 0:1. Сильферберг — 3 (Грант, Лундестрем), 11:23 — 1:1. Мальгин — 2 (Нюландер, Робертсон), 17:50 — 1:2. Ярнкрок — 2 (мен., Керфут, Броди), 40:45 — 1:3. Зеграс — 5 (Терри), 47:24 — 2:3. Куликов — 1 (Ватрано, Шаттенкирк), 53:01 — 3:3. Зеграс — 6 (Строум), 62:15 — 4:3.

Нереализованный буллит: Керфут (Торонто), 46:27 (Вратарь).

Вратари: Гибсон — Челльгрен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (9+14+12+4) — 35 (17+7+10+1).

Наши: Куликов (22.23/3/+3) — -.

31 октября. Анахайм. Honda Center. 16084 зрителя.