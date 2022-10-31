«Анахайм» в овертайме обыграл «Торонто», у Куликова гол и «+3»
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 4:3.
В составе «Дакс» отличились Якоб Силфверберг, Дмитрий Куликов и Тревор Зеграс, который оформил дубль. У «Мэйпл Ливз» голы на счету Остона Мэттьюса, Дениса Мальгина и Калле Ярнкрока, Александр Керфут не смог реализовать буллит в матче.
После этого матча «Анахайм» с 5 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Торонто» с 10 очками — на 13-й строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Мэттьюс — 3 (бол., Нюландер, Марнер), 4:23 — 0:1. Сильферберг — 3 (Грант, Лундестрем), 11:23 — 1:1. Мальгин — 2 (Нюландер, Робертсон), 17:50 — 1:2. Ярнкрок — 2 (мен., Керфут, Броди), 40:45 — 1:3. Зеграс — 5 (Терри), 47:24 — 2:3. Куликов — 1 (Ватрано, Шаттенкирк), 53:01 — 3:3. Зеграс — 6 (Строум), 62:15 — 4:3.
Нереализованный буллит: Керфут (Торонто), 46:27 (Вратарь).
Вратари: Гибсон — Челльгрен.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 39 (9+14+12+4) — 35 (17+7+10+1).
Наши: Куликов (22.23/3/+3) — -.
31 октября. Анахайм. Honda Center. 16084 зрителя.
|Столичный дивизион
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|1
|Нью-Джерси
|9
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|2
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|10
|5
|5
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|Каролина
|8
|5
|3
|11
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
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|5
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|6
|Вашингтон
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|5
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|4
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|П
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|4
|10
|5
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|9
|5
|4
|10
|6
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|9
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|4
|10
|7
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|10
|4
|6
|10
|8
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|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|31.10
|02:00
|
Чикаго – Миннесота
|3 : 4 Б
|31.10
|03:00
|
Анахайм – Торонто
|4 : 3 ОТ
|31.10
|03:00
|
Аризона – Рейнджерс
|2 : 3
|31.10
|03:00
|
Вегас – Виннипег
|2 : 1 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66