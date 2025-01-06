«Анахайм» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Анахайму» — 1:4.

В составе «Лайтнинг» шайбу забросил Джейк Гюнцель с передачи Никиты Кучерова, у «Дакс» 3 (2+1) очка набрал Фрэнк Ватрано, еще по голу забили Трой Терри и Джейсон Лакомб.