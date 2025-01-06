«Анахайм» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа» на выезде уступила «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

«Тампа» (42 очка) после 37 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» (38) идет 12-м на «Западе» после 39 игр.