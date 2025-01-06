«Тампа» уступила «Анахайму» и потерпела четвертое поражение подряд
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Анахайму» со счетом 1:4.
В составе «Лайтнинг» шайбу забросил Джейк Гюнцель с передачи Никиты Кучерова, у «Дакс» 3 (2+1) очка набрал Фрэнк Ватрано, еще по голу забили Трой Терри и Джейсон Лакомб.
После этого матча «Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 38 очками — на 12-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Терри — 14 (Строум, Ватрано), 5:24 — 1:0. Ватрано — 10 (Труба, Терри), 17:03 — 2:0. Гюнцель — 21 (бол., Кучеров, Пойнт), 29:12 — 2:1. Лакомб — 8 (Киллорн, Карлссон), 56:26 — 3:1. Ватрано — 11 (п.в., Строум), 58:28 — 4:1.
Вратари: Гибсон — Йоханссон (57:23 — 58:28).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (12+8+6) — 37 (5+18+14).
Наши: — - Кучеров (22.46/3/-2).
6 января. Анахайм. Honda Center. 14208 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|39
|26
|13
|55
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|40
|24
|16
|50
|4
|Питтсбург
|41
|17
|24
|41
|5
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|40
|17
|23
|39
|7
|Рейнджерс
|39
|18
|21
|37
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|41
|26
|15
|54
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|42
|20
|22
|45
|4
|Тампа-Бэй
|37
|20
|17
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|39
|18
|21
|39
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|40
|14
|26
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|4
|Колорадо
|40
|24
|16
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|40
|17
|23
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|6.01
|02:00
|
Каролина – Питтсбург
|4 : 3 ОТ
|6.01
|02:00
|
Бостон – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|6.01
|03:00
|
Торонто – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|6.01
|04:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|4 : 1