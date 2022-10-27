«Тампа» выиграла у «Анахайма». Сергачев набрал 2 очка
«Тампа-Бэй» переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров забросил одну шайбу.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел встречу на самейке запасных.
«Анахайм» с тремя очками идет на 15-й строчке в Западной конференции. «Тампа» набрала 8 очков и располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы: Зеграс — 4 (Куликов, Терри), 14:25 — 1:0. Сергачев — 1 (Пол, Пербикс), 17:18 — 1:1. Кучеров — 2 (Хедман, Майерс), 18:44 — 1:2. Терри — 4, 36:39 — 2:2. Хагель — 3 (бол., Сергачев, Колтон), 55:33 — 2:3. Пол — 2 (п.в., Хедман), 59:58 — 2:4.
Вратари: Гибсон (57:55 — 59:58) — Эллиотт.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (4+10+7) — 30 (10+13+7).
Наши: Куликов (17.49/0/0) — Кучеров (22.16/1/+1), Наместников (11.30/1/0), Сергачев (24.14/2/+1).
27 октября. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|Питтсбург
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|3
|9
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|Филадельфия
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|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
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|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
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|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
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|3
|5
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|Айлендерс
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|3
|5
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|3
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|4
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|3
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|8
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|4
|4
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|8
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|3
|4
|6
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|5
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Рейнджерс
|3 : 0
|27.10
|03:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|1 : 3
|27.10
|05:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|2 : 4
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|8
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43