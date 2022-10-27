«Тампа» выиграла у «Анахайма». Сергачев набрал 2 очка

«Тампа-Бэй» переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров забросил одну шайбу.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел встречу на самейке запасных.

«Анахайм» с тремя очками идет на 15-й строчке в Западной конференции. «Тампа» набрала 8 очков и располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Зеграс — 4 (Куликов, Терри), 14:25 — 1:0. Сергачев — 1 (Пол, Пербикс), 17:18 — 1:1. Кучеров — 2 (Хедман, Майерс), 18:44 — 1:2. Терри — 4, 36:39 — 2:2. Хагель — 3 (бол., Сергачев, Колтон), 55:33 — 2:3. Пол — 2 (п.в., Хедман), 59:58 — 2:4.

Вратари: Гибсон (57:55 — 59:58) — Эллиотт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (4+10+7) — 30 (10+13+7).

Наши: Куликов (17.49/0/0) — Кучеров (22.16/1/+1), Наместников (11.30/1/0), Сергачев (24.14/2/+1).

27 октября. Анахайм. Honda Center.