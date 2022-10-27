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Сегодня, 07:54

«Тампа» выиграла у «Анахайма». Сергачев набрал 2 очка

Голы Сергачева и Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Анахайм»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров забросил одну шайбу.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел встречу на самейке запасных.

«Анахайм» с тремя очками идет на 15-й строчке в Западной конференции. «Тампа» набрала 8 очков и располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.

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«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Зеграс — 4 (Куликов, Терри), 14:25 — 1:0. Сергачев — 1 (Пол, Пербикс), 17:18 — 1:1. Кучеров — 2 (Хедман, Майерс), 18:44 — 1:2. Терри — 4, 36:39 — 2:2. Хагель — 3 (бол., Сергачев, Колтон), 55:33 — 2:3. Пол — 2 (п.в., Хедман), 59:58 — 2:4.

Вратари: Гибсон (57:55 — 59:58) — Эллиотт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (4+10+7) — 30 (10+13+7).

Наши: Куликов (17.49/0/0) — Кучеров (22.16/1/+1), Наместников (11.30/1/0), Сергачев (24.14/2/+1).

27 октября. Анахайм. Honda Center.

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 6 4 2 9
2 Питтсбург 7 4 3 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 7 4 3 8
4 Сиэтл 8 3 5 8
5 Лос-Анджелес 8 4 4 8
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
7 Анахайм 7 1 6 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
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1.11
27.10 02:30
Айлендерс – Рейнджерс
3 : 0
27.10 03:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 1 : 3
27.10 05:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 2 : 4
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И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 8 12
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
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