«Анахайм» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» в гостях победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Кракен» шайбы забросили Шейн Райт, Андре Бураковски и Брэндон Монтур.

В составе «Дакс» голами отметились Тревор Зеграс и Фрэнк Ватрано.

«Сиэтл» с 23 очками идет 10-м в Западной конференции, «Анахайм» набрал 19 очков и занимает 12-е место.