«Анахайм» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на своем льду одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев двумя голевыми передачами отличились Джексон Лакомб и Янсен Харкинс. У гостей шайбы забросили Джордан Эберле и Шейн Райт.

«Дакс» прервали четырехматчевую победную серию «Кракен».

«Анахайм» набрал 63 очка и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 61 очком опустился на восьмую строчку.