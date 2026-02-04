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4 февраля, 10:45

«Анахайм» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Анахайм» на своем льду одержал победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев двумя голевыми передачами отличились Джексон Лакомб и Янсен Харкинс. У гостей шайбы забросили Джордан Эберле и Шейн Райт.

«Дакс» прервали четырехматчевую победную серию «Кракен».

«Анахайм» набрал 63 очка и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 61 очком опустился на восьмую строчку.

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сиэтл Кракен
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