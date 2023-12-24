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Сегодня, 07:42

«Анахайм» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Сиэтл» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» набрал 33 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 24 очками — на 14-йстрочке.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сиэтл Кракен
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«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 32 23 9 47
2 Айлендерс 33 16 17 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 31 17 14 39
5 Каролина 34 17 17 38
6 Нью-Джерси 32 17 15 36
7 Питтсбург 32 15 17 34
8 Коламбус 35 11 24 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 19 13 44
2 Торонто 31 17 14 40
3 Флорида 33 19 14 40
4 Тампа-Бэй 35 17 18 39
5 Детройт 34 16 18 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 35 14 21 32
8 Оттава 29 12 17 24
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 33 17 16 36
6 Сент-Луис 33 17 16 35
7 Миннесота 32 15 17 34
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 33 14 19 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 33 9 24 21
Результаты / календарь
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29.12
30.12
31.12
1.01
24.12 03:00
Оттава – Питтсбург
 5 : 4 ОТ
24.12 03:00
Нью-Джерси – Детройт
 3 : 2
24.12 03:00
Вашингтон – Тампа-Бэй
 1 : 2 Б
24.12 03:00
Коламбус – Торонто
 1 : 4
24.12 03:00
Миннесота – Бостон
 3 : 2
24.12 03:30
Рейнджерс – Баффало
 4 : 3 ОТ
24.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 5
24.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 7 : 5
24.12 04:00
Анахайм – Сиэтл
 2 : 3
24.12 05:00
Колорадо – Аризона
 4 : 1
24.12 06:00
Лос-Анджелес – Калгари
 - : -
24.12 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 34 54
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 31 45
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 30 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 34 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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