«Анахайм» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» набрал 33 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 24 очками — на 14-йстрочке.