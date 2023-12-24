«Анахайм» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ
«Сиэтл» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Сиэтл» набрал 33 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 24 очками — на 14-йстрочке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|32
|23
|9
|47
|2
|Айлендерс
|33
|16
|17
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|31
|17
|14
|39
|5
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|6
|Нью-Джерси
|32
|17
|15
|36
|7
|Питтсбург
|32
|15
|17
|34
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|32
|19
|13
|44
|2
|Торонто
|31
|17
|14
|40
|3
|Флорида
|33
|19
|14
|40
|4
|Тампа-Бэй
|35
|17
|18
|39
|5
|Детройт
|34
|16
|18
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|35
|14
|21
|32
|8
|Оттава
|29
|12
|17
|24
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|20
|12
|44
|2
|Колорадо
|34
|21
|13
|44
|3
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Аризона
|33
|17
|16
|36
|6
|Сент-Луис
|33
|17
|16
|35
|7
|Миннесота
|32
|15
|17
|34
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
Результаты / календарь
14.12
15.12
16.12
17.12
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19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
|24.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 2
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|1 : 2 Б
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|1 : 4
|24.12
|03:00
|
Миннесота – Бостон
|3 : 2
|24.12
|03:30
|
Рейнджерс – Баффало
|4 : 3 ОТ
|24.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5
|24.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|7 : 5
|24.12
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|2 : 3
|24.12
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|4 : 1
|24.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|24.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|34
|54
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|31
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|30
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
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