«Сиэтл» на выезде обыграл «Анахайм»
«Сиэтл» переиграл «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Авторами голов победителей стали Шейн Райт, Андре Бураковски и Брэндон Монтур.
За хозяев отличились Тревор Зеграс и Фрэнк Ватрано. Защитник «Дакс» Павел Минтюков провел на льду 18 минут и не сумел отметиться результативными действиями.
»Сиэтл» с 23 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Анахайм» набрал 19 очков и идет на 12-м месте.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Райт — 2 (Бьоркстранд, Эванс), 7:12 — 0:1. Зеграс — 3 (Терри, Дюмулин), 15:59 — 1:1. Ватрано — 3 (Зеллвегер, Терри), 26:17 — 2:1. Бураковски — 1 (Маккэн, Эванс), 40:46 — 2:2. Монтур — 7 (Райт), 41:10 — 2:3.
Вратари: Достал (57:59) — Даккорд.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 23 (6+6+11) — 27 (6+11+10).
Наши: Минтюков (18.58/2/-1) — -.
26 ноября. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|21
|13
|8
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
|Юта
|21
|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|4 : 3
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 4
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|2 : 3
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -