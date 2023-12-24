«Сиэтл» победил «Анахайм», Минтюков отметился голевой передачей
«Сиэтл» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У гостей по два очка набрали Мэттью Бенирс и Томаш Татар. 3 (1+2) очка на счету Винса Данна.
У «Дакс» голевой передачей отметился Павел Минтюков.
«Сиэтл» набрал 33 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 24 очками — на 14-йстрочке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Бьоркстранд — 11 (бол., Маккэн, Данн), 13:26 — 0:1. Данн — 5 (Бенайерс, Татар), 16:24 — 0:2. Ватрано — 15 (бол.), 26:18 — 1:2. Татар — 3 (Данн, Бенайерс), 48:25 — 1:3. Зеграс — 2 (Минтюков, Терри), 54:01 — 2:3.
Вратари: Достал — Даккорд.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 34 (14+9+11) — 22 (10+3+9).
Наши: Любушкин (10.46/0/0), Минтюков (16.35/1/+1) — -.
24 декабря. Анахайм. Honda Center. 14608 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|32
|23
|9
|47
|2
|Айлендерс
|33
|16
|17
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|31
|17
|14
|39
|5
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|6
|Нью-Джерси
|32
|17
|15
|36
|7
|Питтсбург
|32
|15
|17
|34
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|32
|19
|13
|44
|2
|Торонто
|31
|17
|14
|40
|3
|Флорида
|33
|19
|14
|40
|4
|Тампа-Бэй
|35
|17
|18
|39
|5
|Детройт
|34
|16
|18
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|35
|14
|21
|32
|8
|Оттава
|29
|12
|17
|24
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|20
|12
|44
|2
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|3
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|33
|17
|16
|35
|7
|Миннесота
|32
|15
|17
|34
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
|24.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 2
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|1 : 2 Б
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|1 : 4
|24.12
|03:00
|
Миннесота – Бостон
|3 : 2
|24.12
|03:30
|
Рейнджерс – Баффало
|4 : 3 ОТ
|24.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5
|24.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|7 : 5
|24.12
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|2 : 3
|24.12
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|24.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|24.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|31
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|30
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93