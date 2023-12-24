«Сиэтл» победил «Анахайм», Минтюков отметился голевой передачей

«Сиэтл» на выезде победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей по два очка набрали Мэттью Бенирс и Томаш Татар. 3 (1+2) очка на счету Винса Данна.

У «Дакс» голевой передачей отметился Павел Минтюков.

«Сиэтл» набрал 33 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 24 очками — на 14-йстрочке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сиэтл» — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Бьоркстранд — 11 (бол., Маккэн, Данн), 13:26 — 0:1. Данн — 5 (Бенайерс, Татар), 16:24 — 0:2. Ватрано — 15 (бол.), 26:18 — 1:2. Татар — 3 (Данн, Бенайерс), 48:25 — 1:3. Зеграс — 2 (Минтюков, Терри), 54:01 — 2:3.

Вратари: Достал — Даккорд.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (14+9+11) — 22 (10+3+9).

Наши: Любушкин (10.46/0/0), Минтюков (16.35/1/+1) — -.

24 декабря. Анахайм. Honda Center. 14608 зрителей