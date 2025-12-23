Дубль Эберле принес «Сиэтлу» победу над «Анахаймом»

«Сиэтл» победил «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Голы «Кракен» забили Фредерик Годро и Джордан Эберле (дубль). На счету Каапо Какко две результативные передачи. Автором единственной заброшенной шайбы «Дакс» стал Микаэль Гранлунд.

«Анахайм» с 44 очками после 37 матчей сохраняет четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (34 очка в 34 играх) располагается на 11-й строчке.

Следующий матч «Сиэтл» проведет против «Лос-Анджелеса» 24 декабря, а «Анахайм» встретится с «Кингз» 28 декабря.