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Дубль Эберле принес «Сиэтлу» победу над «Анахаймом»

Алина Савинова

«Сиэтл» победил «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Голы «Кракен» забили Фредерик Годро и Джордан Эберле (дубль). На счету Каапо Какко две результативные передачи. Автором единственной заброшенной шайбы «Дакс» стал Микаэль Гранлунд.

«Анахайм» с 44 очками после 37 матчей сохраняет четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (34 очка в 34 играх) располагается на 11-й строчке.

Следующий матч «Сиэтл» проведет против «Лос-Анджелеса» 24 декабря, а «Анахайм» встретится с «Кингз» 28 декабря.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 декабря, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Сиэтл
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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 8 6 2 12
3 Питтсбург 7 3 4 7
4 Айлендерс 6 3 3 6
5 Вашингтон 6 3 3 6
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 8 0 8 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 5 2 10
2 Оттава 7 5 2 10
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Флорида 7 3 4 8
5 Монреаль 6 3 3 7
6 Торонто 7 3 4 7
7 Баффало 7 3 4 7
8 Детройт 6 1 5 4
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 7 5 2 10
2 Виннипег 6 4 2 9
3 Миннесота 7 4 3 9
4 Колорадо 6 4 2 8
5 Сент-Луис 6 3 3 7
6 Нэшвилл 6 2 4 6
7 Даллас 6 2 4 5
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Эдмонтон 6 5 1 11
3 Сиэтл 7 5 2 10
4 Анахайм 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 6 3 3 6
6 Ванкувер 8 2 6 4
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
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