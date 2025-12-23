Дубль Эберле принес «Сиэтлу» победу над «Анахаймом»
«Сиэтл» победил «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Голы «Кракен» забили Фредерик Годро и Джордан Эберле (дубль). На счету Каапо Какко две результативные передачи. Автором единственной заброшенной шайбы «Дакс» стал Микаэль Гранлунд.
«Анахайм» с 44 очками после 37 матчей сохраняет четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (34 очка в 34 играх) располагается на 11-й строчке.
Следующий матч «Сиэтл» проведет против «Лос-Анджелеса» 24 декабря, а «Анахайм» встретится с «Кингз» 28 декабря.
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|П
|О
|1
|Каролина
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|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|3
|Питтсбург
|7
|3
|4
|7
|4
|Айлендерс
|6
|3
|3
|6
|5
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|8
|0
|8
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|5
|2
|10
|2
|Оттава
|7
|5
|2
|10
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Флорида
|7
|3
|4
|8
|5
|Монреаль
|6
|3
|3
|7
|6
|Торонто
|7
|3
|4
|7
|7
|Баффало
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|6
|1
|5
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|7
|5
|2
|10
|2
|Виннипег
|6
|4
|2
|9
|3
|Миннесота
|7
|4
|3
|9
|4
|Колорадо
|6
|4
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|6
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|7
|Даллас
|6
|2
|4
|5
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Эдмонтон
|6
|5
|1
|11
|3
|Сиэтл
|7
|5
|2
|10
|4
|Анахайм
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|6
|3
|3
|6
|6
|Ванкувер
|8
|2
|6
|4
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
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20.10
|15.10
|02:30
|Вашингтон – Монреаль
|- : -
|15.10
|04:30
|Колорадо – Даллас
|- : -
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