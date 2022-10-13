«Анахайм» в овертайме обыграл «Сиэтл», у Куликова «+1»
«Анахайм» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл в овертайме «Сиэтл» со счетом 5:4.
К 45-й минуте «Дакс» проигрывали со счетом 2:4, однако смогли отыграться, а в овертайме победную шайбу забросил Трой Терри, оформивший дубль. Защитник хозяев Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».
В следующем матче «Анахайм» 16 октября встретится с «Айлендерс», «Сиэтл» 14 октября сыграет с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Сиэтл» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Терри — 1 (Мактавиш, Строум), 0:51 — 1:0. Маккэн — 1 (бол., Бенайерс, Шульц), 10:13 — 1:1. Бураковски — 1 (бол., Данн), 20:38 — 1:2. Бьоркстранд — 1 (бол., Шульц, Донато), 26:28 — 1:3. Строум — 1 (бол., Мактавиш, Зеграс), 38:24 — 2:3. Бенайерс — 1 (Шварц, Соуси), 44:09 — 2:4. Ватрано — 1 (Строум, Клингберг), 49:56 — 3:4. Зеграс — 1 (бол., Терри, Клингберг), 53:23 — 4:4. Терри — 2 (Гибсон), 60:55 — 5:4.
Вратари: Гибсон — Грубауэр.
Штраф: 15 — 11.
Броски: 27 (10+8+8+1) — 48 (20+13+14+1).
Наши: Куликов (19.59/0/+1) — -.
13 октября. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 5
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 3
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 2
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|5 : 4 ОТ
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00