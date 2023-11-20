«Анахайм» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «блюзменов» отличились Джейк Нейборс, Павел Бучневич и Алексей Торопченко. У «Дакс» шайбу забросил Мэйсон Мактавиш.

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