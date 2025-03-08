«Анахайм» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в гостях выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Сент-Луис» с 68 очками в 64 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке «Запада» — 61 очко в 62 играх.