«Анахайм» победил «Сент-Луис»

«Анахайм» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Сэм Стил, Трой Терри, Сэм Кэррик и Бенуа Грул. У «Сент-Луиса» отличился Брэндон Саад.

«Анахайм» набрал 15 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. У «Сент-Луиса» также 15 очков и 4-я позиция.

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«Анахайм» — «Сент-Луис» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Саад — 4 (Перрон, Парэйко), 0:13 — 0:1. Кэррик — 3 (Грант, Гру), 28:23 — 1:1. Терри — 8 (бол., Милано, Фаулер), 42:46 — 2:1. Стил — 3 (Линдхольм, Делорье), 48:31 — 3:1. Гру — 1 (п.в., Терри, Линдхольм), 59:12 — 4:1.

Вратари: Гибсон — Биннингтон (54:48 — 59:12).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (9+6+12) — 35 (8+12+15).

Наши: — - Барбашев (14.26/1/-2), Бучневич (17.50/4/-1), Костин (13.59/2/-1), Тарасенко (19.13/3/-2).

8 ноября. Анахайм. Honda Center. 12 056 зрителей.