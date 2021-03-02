«Сент-Луис» победил «Анахайм», 21-летний Лундстрем оформил хет-трик

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Анахайм» со счетом 5:4. Победный гол забил Захари Сэнфорд.

В составе «Дакс» три гола забил 21-летний шведский нападающий Исак Лундстрем. Для него это первый хет-трик в карьер в НХЛ.

Форвард был задрафтован «Анахаймом» в 2018 году в первом раунде под 23-м номером.

В этом сезоне Лундстрем провел 15 матчей в регулярном чемпионате и забросил пять шайб.

Напомним, что в том же году под вторым номером был задрафтован «Каролиной» российский нападающий Андрей Свечников. У 20-летнего россиянина также есть хет-трик в НХЛ. 3 августа 2020 года в матче против «Рейнджерс» он забросил 3 шайбы и стал первым игроком в истории «Каролины», оформившим хет-трик в матче плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 4:5 (1:1, 0:3, 3:1)

Голы: Лундестрем — 3 (Комтуа, Фаулер), 5:04 — 1:0. Кайру — 8 (О`Райлли, Сэнфорд), 19:03 — 1:1. Перрон — 7 (Шенн), 26:35 — 1:2. Сэнфорд — 5 (бол., Данн, Фолк), 32:45 — 1:3. Джошуа — 1 (Клиффорд, Сканделла), 32:58 — 1:4. Лундестрем — 4 (Ракелль), 40:34 — 2:4. Лундестрем — 5 (Шаттенкирк, Ракелль), 55:16 — 3:4. Сэнфорд — 6 (мен., п.в., Фолк), 58:40 — 3:5. Гетцлаф — 2 (бол., Сильферберг, Джонс), 59:00 — 4:5.

Вратари: Гибсон (57:17 — 58:40, 58:47 — 59:00, 59:16) — Хуссо.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (11+7+15) — 35 (12+16+7).

2 марта. Анахайм. Honda Center.