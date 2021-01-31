«Сент-Луис» разгромил «Анахайм», забросив шесть шайб

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:1.

После этого матча «Сент-Луис» с 11 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 8 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Голы: Киру — 4 (Шенн, Краг), 0:20 — 0:1. Сэнфорд — 1 (Перрон, Парэйко), 0:57 — 0:2. Киру — 5 (Шенн, Шворц), 2:06 — 0:3. Джонс — 1 (Ракелль, Гецлаф), 16:59 — 1:3. Перрон — 4 (О`Райлли), 27:30 — 1:4. Клиффорд — 2 (Сундквист), 42:59 — 1:5. Данн — 2 (бол., Сэнфорд, Киру), 45:17 — 1:6.

Вратари: Гибсон (Миллер, 2:06) — Биннингтон.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 24 (9+10+5) — 30 (11+12+7).

Наши: — - Барбашев (15.42/0/0).

31 января. Анахайм. Honda Center.