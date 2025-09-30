«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», Мухамадуллин сделал голевую передачу

«Сан-Хосе» потерпел поражение от «Анахайма» в предсезонном матче НХЛ — 2:3.

Российский защитник «Шаркс» Шакир Мухамадуллин отметился голевой передачей.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Анахайм» сыграет против «Сиэтла», а «Сан-Хосе» встретится с «Вегасом».

НХЛ

Предсезонный матч

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)